Fieracavalli, festa di pubblico per finali del circuito Masaf

Grande successo oggi per le gare di salto in libertà del circuito Masaf al Fieracavalli di Verona, un evento che ha attirato un vasto pubblico, segnando un momento importante per la promozione del settore ippico anche tra famiglie e bambini.

"Le finali del circuito allevatoriale Masaf sono il coronamento di un anno di competizioni che hanno visto in gara i migliori cavalli italiani. Una grande festa di pubblico al padiglione Masaf presso Fieracavalli a Verona. È un grande orgoglio essere qui a vivere questo momento insieme a tanti appassionati, allevatori e addetti del settore," ha sottolineato il sottosegretario Patrizio La Pietra.

Presenti al padiglione, dedicato alla Grande Ippica Italiana, anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi e il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti. I risultati raggiunti dai giovani cavalli e dai loro team hanno messo in luce la qualità del settore allevatoriale italiano, motivo di grande orgoglio per l'intero comparto.



