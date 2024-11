Dice al 112 di voler uccidere figlio,salvato dai Carabinieri

Un bambino di quasi 2 anni è stato salvato dai Carabinieri di Thiene, intervenuti in una abitazione di Marano Vicentino dopo una richiesta giunta al 112 da parte di una donna che, in evidente stato confusionale, minacciava di voler uccidere suo figlio. L'arrivo dei militari sul posto ha evitato il peggio. Entrati all'interno dell'appartamento, i Carabinieri hanno soccorso il bimbo, che era all'interno del bagno con il capo nel bidet, colmo d'acqua, traendolo in salvo e prestandogli le prime cure. La madre, presente all'interno dell'abitazione, è stata immediatamente bloccata dai militari che l'hanno arrestata in flagranza per tentato omicidio. Il bambino è stato trasportato dai sanitari del 118 all'ospedale di Santorso a scopo precauzionale per essere sottoposto ai controlli medici del caso per poi essere affidato al padre.





