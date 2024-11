Del Piero compie 50 anni, gli auguri sui social

Centinaia di messaggi di auguri sui social ad Alex Del Piero per i suoi 50 anni. Tanti amici ma anche i saluti speciali della Nazionale italiana con le immagini di alcuni dei gol più belli realizzati con la maglia azzurra.

La Juventus ha postato un video con la maglia bianconera dove viene disegnato il volto di Del Piero esultante dopo una rete. Anche la Fifa ha voluto fare i propri auguri all'attaccante italiano, così come la Lega Serie A.

Il Padova, squadra dove il calciatore ha mosso i suoi primi passi, ha salutato Alex con una serie di immagini di un giovanissimo Del Piero.

Il campione del mondo del 2006 in mattinata ha condiviso tanti messaggi. Ieri sera, invece, ha postato un selfie con la didascalia "le ultime ore con 49 anni".



