Auto contro passeggino su pista ciclabile, bimba soccorsa

La polizia municipale di Padova è intervenuta oggi, poco dopo le ore 12.00, per i rilievi di un singolare incidente automobilistico: la collisione in pista ciclabile di un'automobile, guidata da un 85enne, e un passeggino che trasportava una bambina di tre anni.

L'anziano guidatore dell'utilitaria, una Volkswagen, ha detto ai poliziotti della municipale di essersi confuso e di non sapere che su quel cavalcavia - inaugurato nel 2008 - ci fosse una pista ciclabile. La bimba è stata portata al pronto soccorso pediatrico, e le sue condizioni dai primi accertamenti non sarebbero gravi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA