Venier, 'a compimento acquisizione del rigassificatore Rovigo'

Stoccaggi e transizione energetica sono i settori a cui guarda Snam per possibili acquisizioni. Lo afferma l'amministratore delegato Stefano Venier a margine dell'Innovation Day del gruppo. "Le acquisizioni a cui guardiamo - spiega - sono quelle a cui abbiamo guardato anche negli ultimi 2 anni, portando a compimento le 2 più recenti che sono il rigassificatore di Rovigo ed Edison Stoccaggi".

"Queste 2 operazioni - spiega - sono all'interno del nostro business. Noi operiamo nell'ambito delle infrastrutture del gas che hanno 3 tasselli fondamentali: trasporto, rigassificazione e stoccaggi e soprattutto la piattaforma di energy transition".

"Quest'ultima - indica - ha al suo interno sia le attività sul biometano, sull'efficienza energetica, sull'idrogeno e la Co2. Ci muoviamo e ci muoveremo dentro questi ambiti".

"Ovviamente - conclude - oggi non c'è nulla di già definito o dossier aperti su cui lavorare, però è importante farci trovare pronti con le risorse che si dovessero rendere necessarie per perseguire opportunità che hanno la finalità di portare a termine il piano industriale". "La nostra ambizione - conclude - è quella di essere un operatore multi-molecola su base paneuropea".



