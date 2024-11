Morta a 91 anni Rina Biz, fu leader delle Acli del Veneto

E' morta a 91 anni a Treviso Rina Biz, figura simbolo delle Acli in Veneto, protagonista storica della cooperazione e dell'impegno cattolico, fondatrice della cooperativa "Insieme si può". Ne dà notizia il presidente della Regione, Luca Zaia.

"Scompare - afferma Zaia - un'icona assoluta dell'impegno sociale, una persona che è vissuta per la comunità sapendo interpretare come pochi i bisogni della gente, riuscendo a leggere lucidamente e propositivamente i cambiamenti epocali e impegnandosi in prima persona a dare una risposta. Con Rina Biz se ne va una pioniera e un'istituzione del Veneto che conosciamo. È un giorno di grande tristezza: se ne va l'eterno entusiasmo".

'Insieme si può', la cooperativa di Treviso fondata da Biz nel 1983, "è diventata un riferimento a livello nazionale e internazionale - sottolinea Zaia - per come coinvolgere anche le figure più deboli e più fragili. È stata un vero gigante della nostra comunità. Ogni tanto la incontravo, l'ultima volta è stata pochi mesi fa. Sono certo che lascerà un grande vuoto ma anche un'eredità immensa sia dal punto di vista imprenditoriale che da quello civile e anche spirituale; fin da giovane è stata mossa dai sentimenti di una grande credente. Un vero esempio di rispetto e inclusività: profondamente cristiana, ha portato i suoi valori nella vita di tutti i giorni e li ha messi in pratica nella laicità", conclude.



