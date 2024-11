Grandi stelle per il Festival 2025 dell'Arena di Verona

Da Anna Netrebko, impegnata in Nabucco e Aida, alla prima volta di Marina Rebeka, passando per grandi ritorni come quelli di Jonas Kaufmann, Nadine Sierra, Luca Salsi, Francesco Meli, Ludovic Tézier, Yusif Eyvazov, Amartuvshin Enkhbat. E ancora Anna Pirozzi, Aleksandra Kurzak, Roberto Alagna, Luca Micheletti, Aigul Akhmetshina, Brian Jagde, Mariangela Sicilia, Piotr Beczała, Anita Rachvelishvili, Maria José Siri, Ekaterina Semenchuk, Christian Van Horn, Gregory Kunde, Rosa Feola, Erwin Schrott e Vasilisa Berzhanskaya. Sono queste alcune delle grandi star della prossima estate areniana, che dal 13 giugno al 6 settembre 2025 propone 5 titoli d'opera, 8 appuntamenti fra gala concerti e balletti, per 51 serate di spettacolo.

Molti anche i debutti di voci prestigiose come quelle di Angel Blue, Pene Pati, Enea Scala, Erin Morley. Sul podio Pinchas Steinberg, Andrea Battistoni, Francesco Ivan Ciampa, Daniel Oren, Michele Spotti, Speranza Scappucci per la prima volta in un'opera e Francesco Ommassini al suo debutto assoluto.

Per tutti i titoli del 2025 tornano quindi in Anfiteatro le più grandi stelle internazionali dell'opera. Più di 100 le presenze da tutto il mondo per canto, direzione e danza.



