Denunciato per violenza sessuale, espulso dall'Italia

Il Questore di Treviso Alessandra Simone ha disposto il trattenimento al Cpr di Ponte Galeria (Roma) di un cittadino tunisino trentenne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per reati contro la persona e violenza sessuale.

Entrato irregolarmente in Italia a marzo dello scorso anno, l'uomo viveva a Oderzo (Treviso) e aveva presentato istanza di protezione internazionale. Da subito, tuttavia, è stato più volte denunciato per danneggiamento, violazione di domicilio e per condotte di molestia e di disturbo alle persone.

L'episodio più grave risale a giugno, quando in un bar della Provincia di Treviso l'uomo ha molestato una giovane di 22 anni, afferrandola e baciandola a forza, per cui era stato denunciato per violenza sessuale. In collaborazione con la Polizia Locale di Oderzo, stamani l'uomo è stato condotto in Questura, dove gli è stato notificato il provvedimento di espulsione del Prefetto di Treviso, a cui ha fatto seguito il trattenimento al Cpr ai fini dell'allontanamento dal territorio nazionale.



