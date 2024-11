Caserma Pepe al Lido di Venezia diventerà residenza studentesca

Il Ministero dell'Università e della Ricerca finanzia, per un importo di 26,9 milioni, il progetto dell'Università Ca' Foscari Venezia per la costruzione di una residenza studentesca nell'ex 'caserma Pepe' al Lido. Il progetto dell'ateneo veneziano è il terzo, fra quelli presentati, per dimensione del finanziamento. L'assegnazione ministeriale rientra nel "Secondo Piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari" sulla base della legge sull'edilizia universitaria.

Il progetto di Ca'Foscari risultava fra i primi sei progetti ammessi in graduatoria per i quali il Ministero avrebbe stanziato una seconda tranche di finanziamenti.

La concessione d'uso gratuito a Ca' Foscari dell'immobile, avviene sulla base di un protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio, l'Ateneo, il Comune di Venezia e la Regione Veneto. In aggiunta al finanziamento ministeriale l'Ateneo ha stanziato a bilancio 6 milioni di euro per la costruzione dello studentato.

L'ex "caserma Pepe" diventerà una residenza studentesca di circa 210 posti letto e una superficie netta complessiva di 5.480 metri quadrati. Gli alloggi saranno tutti dotati di angolo cottura e bagno. Il progetto prevede inoltre la presenza di spazi per attività culturali e didattiche e servizi ricreativi.





