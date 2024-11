Associazione Merletto Burano punta a riconoscimento marchio Igp

La storia del merletto di Burano, realizzato con ago e filo, è un'arte secolare che si diffuse ampiamente nella Venezia del '500 e col passare degli anni acquisì fama internazionale. Allo scopo di mantenere viva questa tradizione, nel 2021, l'Assessorato al Commercio e Attività produttive del Comune di Venezia aveva annunciato di aver inviato il proprio contributo alla Commissione Europea per la creazione di un meccanismo che portasse al riconoscimento di un marchio di Indicazione Geografica Protetta. Un percorso di riconoscimento, per inserire nel marchio IGP anche i prodotti artigianali e industriali che ha portato all'istituzione dell'Associazione Merletto di Burano, la cui sottoscrizione è stata presentata oggi nella sede del Comune di Venezia.

Lo scorso 16 novembre è entrato in vigore un Regolamento Europeo che ha introdotto in tutti gli Stati membri regole certe ed omogenee finalizzate a proteggere ed elevare ulteriormente la qualità dei prodotti artigianali ed industriali in tutta l'Unione Europea, attraverso il riconoscimento del marchio IGP per i prodotti artigianali ed industriali. Grazie a questo regolamento, dal primo dicembre 2025, sarà possibile presentare in Italia una domanda di registrazione di un'Indicazione Geografica Protetta (IGP) anche per i prodotti artigianali ed industriali.

Gli scopi dell'Associazione Merletto di Burano sono molteplici, a partire dalla salvaguardia, la tutela e la trasmissione del sapere alle nuove generazioni dell'arte del merletto, oltre che la creazione di tutti gli strumenti neccessari per dare un futuro e la giusta dignità alle merlettaie che ancora possiedono il dono di conoscere tutti i segreti di quest'arte.



