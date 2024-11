Verona al galoppo. Torna Fieracavalli, evento clou mondo equestre

E' una tradizione che si rinnova dal 1898. Fieracavalli ha tagliato il nastro dell'edizione numero 126, la rassegna più longeva - assieme a Fieragricola - nel ricco calendario di manifestazioni organizzate da Veronafiere. Per quattro giorni, fino a domenica 10 novembre, il quartiere fieristico elegge Verona la capitale del mondo equestre, declinato in tutte le sue forme. Salone internazionale di riferimento per il settore, a Fieracavalli sono attesi 140mila visitatori tra appassionati, atleti, operatori e buyer esteri, in fiera per ammirare la pura bellezza - come recita il payoff della campagna di comunicazione 2024 - degli oltre 2.200 cavalli di 60 razze che popolano i 12 padiglioni e le 6 aree esterne, per una superficie espositiva di oltre 128mila metri quadrati. "Ci presentiamo a questa edizione con dei numeri da record - ha osservato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo -, abbiamo tantissimi eventi e iniziative, dibattiti e talk sul mondo del cavallo, ma soprattutto competizioni, show dimostrativi, momenti formativi, gare, con il clou della Coppa del Mondo di salto ad ostacoli". All'inaugurazione anche il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. "Fieracavalli - ha detto - è un evento straordinario dal punto di vista dei numeri, della forza di rappresentare un pezzo della nostra economia e una passione che lega tanti giovani e tanti che non sono più giovani però mantengono inalterata la voglia di vivere a contatto con un animale straordinario come è il cavallo".

Una manifestazione con una forte connotazione internazionale, certificata dalle 700 aziende espositrici provenienti da 25 paesi e dalla campagna di incoming promossa da ICE Agenzia con una delegazione di top buyer di Arabia Saudita, Argentina, Cile, Hong Kong, Emirati Arabi.



