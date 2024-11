Venezia: dalla doppia sfida casalinga passa il futuro

Dopo aver giocato prevalentemente in trasferta - sette gare su 11 -, anche per consentire gli iniziali lavori di adeguamento alla Serie A del Penzo, il Venezia si sta per riallineare con il duplice impegno casalingo di sabato pomeriggio con il Parma e di lunedì 25 novembre con il Lecce (in mezzo c'è la sosta per le nazionali).

Si tratta di due gare chiave per il futuro dei lagunari, che incontrano dirette concorrenti e sperano di poter uscire, per la prima volta da inizio torneo, dalla zona salvezza. Di Francesco sconta soltanto l'assenza di Bjarkason, che sarà arruolabile da fine mese: per il resto, abbondanza in ogni reparto.

Nelle ultime settimane il tecnico ha dato chance a numerosi giocatori, pescando in quasi tutta la rosa. Per la sfida ai ducali si profila un attacco con Pohjanpalo e Oristanio, supportati da Busio. Ma sono tanti i candidati a un posto dal primo minuto anche in ragione dell'ottima risposta fornita da quanti sono stati chiamati in causa anche a partita in corso, come nel match con l'Inter.



