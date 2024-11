Dieci lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza

In occasione del ponte di Halloween, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza ha effettuato una ispezione presso un noto bar della città, rilevando la presenza di 5 lavoratori in nero su 5 presenti durante un evento di intrattenimento. Sono scattate le sanzioni amministrative pari a circa 9.750 euro ed è stata avanzata la proposta di sospensione dell'esercizio commerciale all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza Un ulteriore controllo è stato svolto dalla Compagnia di Schio presso un locale che aveva pubblicizzato l'organizzazione di una serata a tema in occasione di Hallowen. E' stata rilevata l'assenza della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti di 2 lavoratori su un totale di 4 presenti nell'esercizio..

Anche i militari della Compagnia di Arzignano hanno avviato un'attività ispettiva in materia di lavoro , in occasione di un evento serale "a tema" scoprendo 1 lavoratore in nero e 2 irregolari, nei confronti dei quali sono in corso accertamenti.





