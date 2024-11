Festival delle Idee cresce ancora, 25mila presenze nel 2024

Numeri ancora in crescita per il Festival delle Idee che chiude la sesta edizione con 25mila presenze (tra posti occupati e liste d'attesa) da tutto il Veneto e da fuori regione e 24,3 milioni di visualizzazioni sui canali social (+27%). Oltre 40 gli eventi, dal 23 settembre al 28 ottobre tra Mestre e Venezia, di cui molti inediti e per la maggior parte sold out, della manifestazione dedicata nel 2024 al tema Esplorando l'Ignoto con un evento speciale e unico per i 30 anni di Novecento con Alessandro Baricco, Gabriele Vacis e "gli amici" di Novecento.

Annunciato per l'11 novembre un incontro extra programma sui temi della scuola e della sostenibilità con il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, alle 16.00 alla Biblioteca Vez di Mestre. Il Festival si conferma sempre più amato dalle nuove generazioni e ha un forte appeal social: oltre alla presenza significativa agli incontri di un pubblico in fascia di età 20-30 anni, la proposta ha fatto breccia anche nei social, con il 42,2% di utenti sotto i 24 anni (erano il 17,6% lo scorso anno): tra gli ospiti più seguiti, Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Dardust. Tanti i grandi ospiti tra i quali Azar Nafisi, che ha aperto la sesta edizione, il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia, Ute Lemper, Trudie Styler, Umberto Galimberti, Massimo Recalcati, Debora Villa, Linus, Gianluca Gotto, Gloria Campaner, Franco Arminio, Catena Fiorello, Pacifico, Antonio Di Bella, Roberto Burioni, Giuseppe Culicchia, Cochi Ponzoni, Licia Troisi, Teresa Ciabatti, Alberto Toso Fei, Antonella Viola con Maura Gancitano e Francesca Fialdini.

Sempre più diffusa sul territorio, la manifestazione ha aggiunto nel 2024 altri luoghi per gli eventi tra cui il Teatro Goldoni per i 30 anni di Novecento di Baricco, gli incontri alla Chiesa della Pietà e all'Ateneo Veneto e una maggior presenza al Teatro Malibran. Evento speciale di anteprima della settima edizione del Festival, che sarà dedicata a 'La via dei talenti', sarà un incontro con padre Antonio Spadaro.

Tra le novità del 2025 l'aumento delle produzioni in cartellone, più protagonisti internazionali, nuovi spazi che entreranno a far parte del palinsesto e il rafforzamento dell'identità e dell'appartenenza del Festival al territorio con un numero maggiore di ospiti d'eccellenza del panorama culturale veneto. Un trait d'union inaugurato nell'ultima edizione con la partecipazione di artisti quali Marco Paolini e Mirko Artuso all'evento per i 30 anni di Novecento di Baricco.

Ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee, il Festival è patrocinato dal ministero della Cultura, co-finanziato con risorse del Fondo Unico Nazionale del Turismo parte corrente 2024 (ministero del Turismo), tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, con patrocinio e contributo del Comune di Venezia. Le giornate delle Idee hanno visto tre incontri di anticipazione della sesta edizione, tra aprile e maggio con Matteo Garrone e Padre Antonio Spadaro, Roberto Emanuelli e Stefania Auci. Anteprima invece il 20 settembre al Teatro Toniolo con il pianista Dardust e l'anticipazione del suo nuovo album Urban Impressionism. Nel 2024, inoltre, nel contesto della terza edizione di Space Meetings Veneto organizzato dalla Regione del Veneto, il Festival ha curato una nuova sezione di incontri di approfondimento che hanno toccato gli ambiti tematici dello spazio, del futuro, dell'innovazione tecnologica, legati anche al tema Esplorando l'ignoto.



