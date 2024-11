Caterina Barbieri direttrice del settore Musica della Biennale

Caterina Barbieri è la nuova Direttrice artistica del settore Musica della Biennale di Venezia per il biennio 2025-2026. La nomina è stata deliberata oggi dal Consiglio di amministrazione della Biennale presieduto da Pietrangelo Buttafuoco.

"La formazione classica unita alla sperimentazione e all'uso delle più innovative tecnologie - afferma il presidente Pietrangelo Buttafuoco - rende Caterina Barbieri un tramite vivo tra epoca, stili e settori. La nomina di Barbieri alla direzione del settore Musica è, infatti, un attestato di fiducia verso l'intelligenza e il genio delle nuove generazioni, vere antenne del futuro".

Per Buttafuoco, "pur giovanissima, Caterina Barbieri ha alle spalle una consolidata carriera internazionale che vanta presenze nei maggiori festival e manifestazioni del mondo, tra cui la stessa Biennale di Venezia. La sua musica elettronica si allontana da stilemi rigidi e di nicchia per costruire dialoghi con molteplici pianeti sonori esplorando gli effetti profondi del suono su percezione e coscienza". "Con la propria intuizione creativa Caterina Barbieri piega a sé la macchina usando il suono come ponte 'imaginale' tra il fisico e il metafisico in connessione profonda e sensoriale col materiale e l'immateriale - conclude -. L'approccio di sincera ricerca e curiosità verso la scena della musica contemporanea le darà modo di costruire qui, a Venezia, un festival in grado di interessare nuovi e più ampi pubblici".



