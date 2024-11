Auto fuoristrada contro un albero, morta una giovane donna

I vigili del fuoco sono intervenuti in stamane via Marter Luther King a Jesolo per la fuoriuscita autonoma di un'autovettura finita contro un albero: è deceduta una giovane donna di 28 anni.

La squadra accorsa dal locale distaccamento, ha messo in sicurezza la piccola auto. Nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte della giovane, del posto. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle prime luci dell'alba.



