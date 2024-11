Sconto serale taxi alle donne per muoversi in sicurezza a Verona

Uno sconto di 10 euro sulla tariffa totale per le donne che prendono il taxi a Verona dalle 22 alle 6 del mattino per favorire gli spostamenti nella città.

garantendo così una maggior sicurezza. E' l'accordo del progetto 'Sibilla, muoviti in libertà', stipulato tra l'amministrazione scaligera con la Cooperativa tassisti Verona e che partirà l'11 novembre fino a fine anno.

L'iniziativa è stata promossa dall'assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi che ha presentato, tra l'altro, la app del servizio e che ha previsto uno stanziamento di 10 mila euro, che andranno a coprire un potenziale di mille corse da qui alla fine del 2024. Non ci sono limiti di richieste da parte della stessa utente, se non quella delle due corse nell'arco di 24 ore. La Cooperativa tassisti ha inoltre predisposto anche un numero dedicato, oltre ad attendere che l'utente entri in casa prima di ripartire, attenzione questa che rientra nella responsabilità sociale dei tassisti.

"Un progetto che parte da lontano e che si inserisce tra le iniziative messe a terra per prendersi cura e carico delle esigenze del territorio - ha spiegato Zivelonghi, ideatrice del progetto-. Abbiamo creato un contenitore virtuale in cui saranno inserite tutte le iniziative del Comune e non solo realizzate per favorire il movimento in libertà delle donne". "Siamo orgogliosi che l'Amministrazione abbia pensato a noi per favorire la mobilità delle donne sul territorio comunale, in questo modo viene sottolineata l'importanza del servizio pubblico che svolgiamo anche come presidio di sicurezza e la responsabilità sociale della nostra professione", hanno detto il presidente della Cooperativa tassisti di Verona Daniele Garonzi e Daniela Campostrini di Radio Taxi Verona.



