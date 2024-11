Nuova campagna sui benefici per la salute dell'olio Evo

Parte una campagna per spiegare ai consumatori i benefici per la salute dell'olio evo, in particolare per quella di fegato e reni.

A promuoverla è Coop Alleanza 3.0 che ha avuto l'adesione di quattro fra i maggiori produttori italiani: Pietro Coricelli, Costa d'Oro, Monini e Olitalia. Insieme hanno anche creato un fondo che ha garantito un contributo di diecimila euro ciascuno alla Fondazione Italiana Fegato e a Nefros-Ambiente. Il fondo finanzierà progetti di ricerca, sovvenzioni, assegni e borse di studio finalizzati ad approfondire il ruolo dell'olio EVO nel migliorare e mantenere uno stato di salute ottimale.

Sebbene gli studi attuali già evidenzino le proprietà benefiche dell'olio EVO, infatti, (come il contributo a prevenire patologie epatiche croniche e tumori legati al metabolismo e, secondo studi condotti da Nefros-Ambiente, l'aiuto a migliorare la funzionalità renale nei pazienti affetti da malattie nefrologiche), per i promotori della campagna, vi è ancora necessità di ulteriori ricerche per chiarire appieno gli effetti positivi sulla salute.

Il progetto - che sarà accompagnato da un ampio piano di comunicazione, realizzato in collaborazione con i partner e diffuso nei territori in cui Coop Alleanza 3.0 è presente, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia - ha preso il via nel Ravennate alla cooperativa Terra di Brisighella, storica fornitrice della cooperativa che si trova in un territorio riconosciuto per la produzione di olio di qualità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA