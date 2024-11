Giornata tragica in montagna, quattro alpinisti morti sulle Alpi

Giornata tragica per gli amanti della montagna. Quattro escursionisti sono morti precipitando dalle vette in Veneto, Trentino e Piemonte.

Due alpinisti hanno perso la vita in due incidenti avvenuti nelle montagne bellunesi. Entrambi sono rimasti vittime delle ferite riportate dopo essere precipitati per diverse centinaia di metri. A Val di Zoldo è deceduto un uomo poco dopo le 13, e stessa sorte ha subito un'ora dopo una donna sulla Croda dei Toni, nel Comune di Auronzo. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e il Suem 118.

Un escursionista di 26 anni, residente a Nogara, in provincia di Verona, è morto nel primo pomeriggio lungo la ferrata Val del Rì, sopra l'abitato di Mezzolombardo, in Trentino. Il giovane era da solo e stava percorrendo la prima parte della ferrata.

Subito dopo il secondo ponte tibetano ha perso l'equilibrio precipitando nella forra per una trentina di metri e finendo nell'alveo del torrente.

Un altro escursionista è morto precipitando dalla vetta del Rocciamelone, a circa 3500 metri di altitudine, in Valle di Susa (Torino). La chiamata di emergenza è giunta al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese da parte di altri escursionisti che nei pressi della cima hanno visto assistito all'incidente.



