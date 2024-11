Truffe agli anziani, polizia arresta due giovani nel Padovano

La squadra Mobile di Padova ha arrestato nei giorni scorsi due giovani, in due diversi momenti, per truffe ai danni di anziani.

Si tratta di un 25enne e di un 20enne, entrambi napoletani: il primo aveva tentato di estorcere una somma di denaro ad una 85enne di Loreggia (Padova) mentre il secondo si era fatto consegnare da una 84enne di Teolo (Padova) monili in oro per un peso complessivo di 250 grammi. In entrambi le situazioni i due indagati avevano fatto intendere alle vittime, spacciandosi come carabinieri, che un loro parente era stato arrestato perchè coinvolto in un incidente stradale e che serviva del denaro per pagare la cauzione in denaro per evitare che finisse in carcere.

L'anziana di Loreggia, appena ricevuto la telefonata del truffatore aveva chiamato il 113 segnalando l'episodio. Gli agenti hanno rintracciato il finto militare mentre stava salendo su un treno diretto a Napoli. Il 25enne è stato condannato a due mesi di reclusione, con l'obbligo di dimora nel Comune del napoletano da cui proveniva e divieto di uscire negli orari serali e notturni.

Nel secondo caso l'anziana di Teolo si era privata dei monili in oro per pagare la cauzione al 20enne che poi si è allontanato. La polizia, allertata da varie telefonate di cittadini che avevano subito lo stesso tentativo di truffa, è riuscita ad intercettare il giovane alla stazione dei pullman della città euganeo, trovandogli addosso il bottino.



