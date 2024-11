Stato di Attenzione e Preallarme in Veneto per la piena del Po

Il tempo sul Veneto è stabile, senza previsione di precipitazioni, ma il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione sta monitorando con attenzione il passaggio della piena del Po.

Per questo è stato dichiarato lo Stato di Attenzione per criticità idraulica sulla rete principale, riguardante il bacino idrografico Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, dalle 14 di oggi alle 14 di domani, 2 novembre.

La fase di Attenzione è relativa al fiume Po ed è riferita al tratto veneto a valle della stazione di Pontelagoscuro e solo per la giornata odierna, 1 novembre, domani è da considerarsi assente. Lungo i rami deltizi dove attualmente i livelli sono in calo ma ancora sopra la seconda soglia, la fase operativa è di Preallarme per la giornata odierna, mentre è da considerarsi di Attenzione per domani.



