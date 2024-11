Boccone di traverso, muore bimba di 7 mesi nel Trevigiano

Una bambina di sette mesi è morta ieri all'ospedale di Conegliano (Treviso) per il soffocamento dovuto, secondo quanto si è appreso, ad un boccone andato di traverso.

I genitori, che vivono a Vazzola (Treviso), dopo aver notato le difficoltà di respirazione si erano rivolti al vicino farmacista il quale, comprendendo la situazione, ha allertato il 118.

I tentativi di rianimazione praticati sul posto non hanno avuto esito così come il successivo trasporto all'ospedale, dove la piccola è deceduta.



