A Verona 13 incidenti rilevati dalla polizia locale in 20 ore

Sono stati 13 gli incidenti rilevati dalla polizia locale di Verona, impegnate con 20 pattuglie, dalle ore 8 di ieri alle 4 di stamane. Sono stati 1.411i sinistri in città da inizio anno;: nel 2023 alla stessa data, gli incidenti erano stati 1.350.

Gli incidenti sono stati causati da conducenti ubriachi, distratti e che premono sul pedale dell'acceleratore. Poco dopo le 4 di oggi c'è stata una fuoriuscita autonoma di una Hyundai che dopo lo schianto su una cuspide si è ribaltata. Il conducente, un 25enne, è stato soccorso e trasferito al Polo Confortini, mentre i Vigili del Fuoco mettevano in sicurezza il veicolo alimentato a gas. Poco dopo le 2 un furgone ha tamponato un'auto in sosta. Il conducente del mezzo è risultato ebbro con un tasso alcolemico di tre volte oltre il limite e sarà segnalato alla Procura e la Prefettura per la sospensione della patente. A mezzanotte, poi, si è verificato uno scontro tra una Peugeot e una Opel, senza feriti. Alle 18 di ieri ad un incrocio si sono scontrate una Volvo e un motociclo il cui conducente è stato trasportato in ospedale. Si è anche verificato un investimento in un viale: una Kia ha urtato un monopattino, ferendo una minorenne che non avrebbe potuto condurre il mezzo, il cui utilizzo è autorizzato solo per i maggiorenni. Poco prima una Renault si è scontrata con una ciclista che è stata ricoverata in ospedale. Sempre nel pomeriggio c'è stato uno scontro tra una Fiat Punto e una bici elettrica, condotta da una 30enne che si è fatta medicare in ospedale. Alle 14, si è verificato un altro incidente tra un'Opel e una Kia con un ferito. A Parona un motociclo e una Mercedes si sono scontrati, con un ferito. Una 15enne,, investita da un autocarro è stata portata in ospedale; le sue condizioni non sono gravi. Poco dopo le 11 del mattino si sono scontrati due ciclisti, uno è stato portato in ospedale. Infine un ragazzo di 12 anni, che si stava recando a scuola, è stato investito da un'auto, senza gravi conseguenze. Ieri sera la Polizia Locale è inoltre intervenuta, con il supporto dei carabinieri, a un raduno illegale di auto sportive. La segnalazione è arrivata dal gruppo di controllo di vicinato della zona. Le auto che si stavano radunando hanno trovato la strada sbarrata dalle pattuglie e hanno così dovuto allontanarsi.



