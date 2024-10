Frana su Strada del Pasubio, chiuso collegamento Veneto-Trentino

La Strada provinciale 46 "del Pasubio" è interrotta da stamani nel comune di Torrebelvicino (Vicenza) per una frana di grossi massi e altro materiale pietrisco, che hanno completamente bloccato la carreggiata. E' così chiuso uno dei collegamenti locali tra Veneto e Provincia di Trento.

I vigili del fuoco, arrivati con una squadra da Schio (Vicenza), hanno eseguito un primo sopralluogo e provveduto ad avvertire gli organi di competenza per bloccare la strada, che è stata chiusa al traffico, in attesa delle valutazioni della concessionaria Vi.abilità.

Sul posto il sindaco di Torrebelvicino, l'assessore alla viabilità, la polizia locale e i carabinieri.



