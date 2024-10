Fiamme in appartamento, una donna intossicata

Una donna è rimasta intossicata a causa di un incendio scoppiato intorno all'1:00 di oggi a Zimella (Verona), in un appartamento disposto su due livelli di un complesso di case affiancate.

I vigili del fuoco, arrivati da Lonigo e Verona con due autopompe, due autobotti, un'autoscala e 16 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere il rogo al solo appartamento, evitando il coinvolgimento delle abitazioni affiancate.

Gravi i danni delle fiamme, che hanno causato anche il crollo del tetto. La donna che aveva respirato fumo è stata trasportata in ospedale a San Bonifacio. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e bonifica sono terminate stamani alle 7:30.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA