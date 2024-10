Crolla il tetto di una casa, illesi i due occupanti

Sono rimaste illese le due persone che si trovavano in una casa dell'Ater il cui tetto e crollato d'improvviso a Cavarzere (Venezia). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i due occupanti rimasti bloccati all'interno e sfiorati dai detriti dei laterizi peer poi evacuarli con una piattaforma aerea.

I vigili del fuoco arrivati da Adria e Mestre con cinque automezzi hanno portato con se anche una piattaforma aerea, un'autoscala, l'autogrù. In servizio c'erano pompieri che si sono prodigati per portare fuori dallo stabile le due persone, rimaste bloccate nell'abitazione per il vano scale invaso dai detriti del crollo.

Sono ora in corso le operazioni di sopralluogo da parte dei tecnici dei vigili del fuoco, il sindaco e le forze dell'ordine.





