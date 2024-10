Conservatorio Venezia mette in scena 'Marco Polo' in Cina

L'opera lirica "Marco Polo", scritta e interpretata dagli studenti e dalle studentesse del Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia in coproduzione con l'Accademia di Belle Arti di Venezia e la Fondazione Teatro La Fenice, verrà messa in scena al Grand Theatre di Zhejiang Conservatory of Music di Hangzhou, in Cina.

L'iniziativa avviene in partnership con lo Zhejiang Conservatory, in virtù di un protocollo d'intesa recentemente siglato, che collaborerà alla preparazione e alla sua messa in scena il prossimo 10 novembre. Il progetto è stato ritenuto meritevole dal Ministero dell'Università e Ricerca, che ha contribuito a finanziare l'iniziativa. Roberto Coin, sponsor dell'opera dagli esordi, ha rinnovato il suo sostegno.

L'opera, che ha debuttato con successo in prima esecuzione assoluta il 18 aprile scorso al Teatro Malibran di Venezia, è liberamente tratta dal "Milione", con musiche di Marianna Acito, Jacopo Caneva, Anna Dobruckae, Paolo Notargiacomo, studenti ed ex-studenti del Conservatorio, su libretto a firma Antonino Pio.

La compagine orchestrale del "Benedetto Marcello" diretta da Giovanni Mancuso si unirà al coro degli studenti dello Zhejiang Conservatory, diretti dal maestro del Coro Francesco Erle. La regia dell'opera è di Emanuele Gamba.

"La scelta delle nostre autorità diplomatiche e culturali di celebrare in Cina Marco Polo con il mirabile lavoro dei nostri studenti e dei nostri professori è lungimirante e ci riempie di orgoglio. Si tratta di un importantissimo traguardo nel processo di internazionalizzazione della nostra Istituzione, a riconoscimento della grande qualità dell'Alta Formazione in Italia nel mondo" dichiara Fabio Moretti, Presidente del Conservatorio di Venezia.



