Colline Conegliano-Valdobbiadene, +10,4% arrivi primi 8 mesi

Il sito Unesco delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. si confermano anche nei primi 8 mesi del 2024 una meta turistica tra le più ambite. Dopo un 2023 da record (+18% nelle presenze di visitatori, e +24,5% degli ospiti internazionali) anche il periodo gennaio-agosto di quest'anno si sono chiusi con il segno +: sono state registrate 355mila presenze, con picchi di crescita del 23% (a gennaio), del 39% (marzo), del 15% (agosto). Complessivamente un aumento del +10,4% di arrivi tra gennaio e agosto 2024. I dati sono stati illustrati nel corso dell'assemblea dei soci dell'Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. "I primi otto mesi del 2024 - ha commentato la presidente Marina Montedoro - confermano che le Colline sono ormai una meta ambita in ogni stagione. Il recente secondo posto tra le destinazioni turistiche italiane preferite dagli stranieri, assegnato dall'Oscar delle Destinazioni, certifica ulteriormente il prestigio internazionale delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene" Il respiro internazionale dell'area è stato favorito anche da eventi come a 'Una Collina di Libri' che ha portato autori di spicco come Eshkol Nevo, Daniel Mendelsohn e Nino Haratischwili nei luoghi simbolo delle Colline, e collaborazioni come quella con il National Geographic con cui si sta realizzando una mostra fotografica itinerante.



