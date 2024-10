Tenta rapina in ospedale picchiando infermiera, arrestato

La Polizia di Stato di Treviso ha arrestato per rapina un cittadino straniero che dopo aver rubato la borsa ed il giubbotto ad un'anziana, ha aggredito un'operatrice sanitaria intervenuta in soccorso della vittima.

Il responsabile del fatto era ricoverato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Nel primo pomeriggio di ieri, il giovane è stato sorpreso dal personale sanitario mentre provava a commettere il furto ai danni di una donna di 79 anni, che si trovava in ospedale per prestare assistenza all'anziano marito, lì ricoverato. Vistosi scoperto da alcune operatrici sanitarie, che gli intimavano di restituire quanto rubato, l'uomo ha colpito con un pugno una delle infermiere e ha tentato di guadagnarsi la fuga in direzione del parcheggio riservato ai dipendenti.

L'immediato intervento dell'operatore del posto di Polizia dell'ospedale e di una Volante della Polizia di Stato, ha consentito di bloccare l'uomo proprio nel parcheggio e di arrestarlo in flagranza per rapina.



