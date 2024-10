Tajani, autonomia Regioni non può includere il commercio estero

L'autonomia deve essere qualcosa di positivo, non negativo, e le Regioni non possono sostituirsi allo Stato: le Regioni devono fare quanto di loro competenza".

Lo ha detto oggi a Padova il ministro degli esteri Antonio Tajani.

"Il commercio estero - ha ricordato - rappresenta il 40% del Pil italiano. Serve una regia nazionale per sostenere l'export, non si può pensare che si combatta il vino veneto con il vino pugliese facendo un danno alle nostre imprese, non credo che il commercio estero sia competenza delle Regioni".



