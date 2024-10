Procura, 'la madre ha provocato l'annegamento della neonata'

Sarebbe l'annegamento la causa della morte della neonata scoperta ieri nel bagno di un appartamento di Piove di Sacco (Padova) poco dopo essere stata partorita dalla madre, Melissa Russo, una 29enne italo-brasiliana, ora in stato di fermo, in ospedale, per omicidio aggravato. Lo spiega la Procura di Padova, in una nota in cui riepiloga le conclusioni dei primi accertamenti.

"La neonata era stata trovata morta all'interno del water e appariva essere completamente formata" scrive la Procura. La donna avrebbe scaricato l'acqua del wc "in tal modo provocandone l'annegamento".



