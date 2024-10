Inaugurato nuovo ingresso di Veronafiere, lo 'Scaligero'

Si chiama "Ingresso Scaligero" nuovo punto di accesso di Veronafiere dedicato a visitatori e operatori, inaugurato oggi dopo 4 mesi di lavori nel quartiere espositivo veronese. La nuova hall coperta, di 350 metri quadrati in legno lamellare, acciaio a vista e cemento, è dotata di quattro tornelli automatizzati in grado di gestire un flusso orario di oltre 1.050 persone, un info-point e una corsia per la fermata di taxi e Ncc.

La scelta del nome è stata affidata a un sondaggio tra i dipendenti di Veronafiere. L'intervento, con un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro, ha coinvolto anche la riqualificazione della vicina Porta L, riservata ai mezzi della logistica durante l'allestimento delle manifestazioni. È stato realizzato un portale alto 6 metri in acciaio, con ingresso videosorvegliato con lettura automatica delle targhe e la riorganizzazione di 55 posti auto del parcheggio.

La realizzazione si inserisce nella "road map" prevista dal piano di rigenerazione infrastrutturale di Veronafiere, a cui sono destinati oltre 20 milioni di euro di investimenti fino al 2026. Entro i prossimi mesi sarà attivata la nuova copertura fotovoltaica ampliata del padiglione 8 e inizierà la riqualificazione di tutti i punti di ristorazione, sia in termini di spazi che di diversificazione dell'offerta.

Per il presidente Federico Bricolo "quest'opera rappresenta un ulteriore passo nella direzione di un quartiere fieristico sempre più attrattivo, sostenibile e funzionale. L'obiettivo dell'intervento è duplice: rispondere alle crescenti esigenze e aspettative di espositori e visitatori, programmando al contempo uno sviluppo infrastrutturale integrato con il tessuto della città, a servizio in particolare della rigenerazione urbana di Verona Sud".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA