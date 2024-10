Il delitto perduto, in un film la vicenda di Giuseppe Taliercio

Arriva al cinema 'Giuseppe Taliercio - Il delitto perduto', diretto da Mario Chiavalin su sceneggiatura dello stesso insieme a Leonardo Piccinni. E' tratto da un fatto di cronaca che nel 1981 segnò la fine degli anni di piombo, un periodo segnato dal terrorismo delle Brigate Rosse. Giuseppe Taliercio, direttore del petrolchimico Montedison a Porto Marghera, viene rapito dalla colonna veneta dai brigatisti. Dopo quarantasei giorni di prigionia, il suo corpo viene ritrovato in un'auto vicino alla fabbrica.

Il film ricostruisce la tragica vicenda mettendo in luce le dinamiche sociali e politiche del tempo e offrendo una riflessione profonda sull'importanza della memoria storica.

La prima del film si terrà il 13 novembre presso Img Cinemas Candiani di Mestre alla presenza del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e della famiglia Taliercio.

Michele Franco veste i panni di Giuseppe Taliercio accanto a Manuela Metri, Roberta Di Somma, Stefano Croci e Tecla Boscolo rispettivamente nei ruoli della moglie Gabriella Magnani e dei figli Elda Taliercio, Cesare Taliercio e Bianca Taliercio, Lorenzo Antolini in quello di Antonio Savasta, capo dei brigadisti che operavano durante il sequestro e membro del Comitato Esecutivo delle BR, Lorenzo Casti e Tony Mountain nelle parti dei brigadisti Pietro Vanzi ed Ermanno Faggiani, Pasquale Salerno nei panni di Claudio Roberti, proprietario del casolare in cui viene rinchiuso il protagonista, e Barbara Monetti impegnata ad incarnare Maria Giovanna Massa, incaricata di fare da copertura in caso di controlli nel posto. Completano il cast Antonio Pezzino, Beniamin Robert Puiu, Sofia Boriosi, Flavio Vedovato, Andrea Nista, Maurizio Panfilo, Gianluca Versace, Vincenzo Puzziferri, Barry Mason, Peppe Vit, Paolo Braghetto, Enrico D'Amore, Vito Monaco, Mauro Biolcati, Miriana Viero, Diego Fioratti e Michele Zennaro.

La pellicola si avvale del coordinamento generale di Manuel Galici, montaggio di Mario Tesauro e Simone Viola, musiche di Lorenzo D'Annibale, Laura Parietti alla direzione della fotografia, scenografia a cura di Matteo Perico e Domenico Colella e costumi di Elena Novelletto.

Il film è distribuito da Movie Cinema Italia srl.



