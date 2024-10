Automobilista si schianta contro un albero e muore nel Vicentino

Un uomo di 61 anni è morto oggi, attorno alle 13.00, lungo la provinciale "Priabonese", nel comune di Monte di Malo (Vicenza).

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava in auto da solo quando, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada, all'altezza di una semicurva, schiantandosi contro un albero. Immediato è scattato l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, ma all'arrivo sul posto personale del Suem 118 per l'automobilista non c'era già più nulla da fare.



