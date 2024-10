In Veneto forum su turismo sostenibile e Patrimoni Umanità

Si terrà sulle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, il prossimo 18 novembre, la seconda edizione del "Forum nazionale sul turismo sostenibile dei siti Patrimonio dell'Umanità". L'appuntamento, in programma a CastelBrando a Cison di Valmarino (Treviso), promosso da Regione del Veneto e Teha Group, è stato presentato stamani a Palazzo Balbi a Venezia.

"Vogliamo guardare al turismo del futuro - ha detto il presidente Luca Zaia - a partire dal Veneto che è prima regione d'Italia con 73 milioni di presenze, il 66% delle quali straniere. Il movimento turistico vale 18 miliardi di euro e i dati dei primi mesi dell'anno ci parlano di una crescita del 5%", per questo è importante un momento di discussione e confronto per indicare la via, visto che come Regione tra le più importanti a livello internazionale sentiamo questa necessità".

Nel corso del forum si discuterà dello scenario di riferimento per il settore del turismo sostenibile in Italia, e delle valenze distintive delle Regioni rispetto ai diversi tipi di turismo e del valore economico, sociale e ambientale abilitato per i territori italiani. La giornata prevederà interventi e momenti di confronto con gli stakeholder della filiera del turismo e dei settori collegati, vertici delle Istituzioni nazionali e dei principali territori coinvolti.





