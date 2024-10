Gli ispettori dell'Unesco stamane in visita al Mose

Con una visita al Mose, per assistere ad una delle prove di sollevamento delle barriere mobili programmate, è iniziata stamane la seconda giornata di visita degli ispettori dell'Unesco (World heritage committee) che hanno il compito di verificare lo stato di conservazione di Venezia e le azioni intraprese dallo Stato, dal Comune e dagli altri enti per la salvaguardia non solo fisica della città, ma anche socio-culturale.

L'ispezione si concluderà giovedì. Ieri vi era stato l'incontro tra gli ispettori e il sindaco Luigi Brugnaro ha presentato le azioni predisposte programmate a tutela della città, già anticipate in un corposo incartamento che era stato inviato lnel corso delle passate settimane.

La posta in gioco è la permanenza di Venezia nei siti Patrimonio dell'Umanità oppure il suo declassamento e l'inserimento nella lista del Patrimonio in pericolo, come per i monumenti situati nei Paesi in guerra.



