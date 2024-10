Biennale Danza, presentati 361 progetti per nuove coreografie

Sono 361 i progetti pervenuti per i bandi nazionale e internazionale dedicati a due nuove coreografie e lanciati dalla Biennale Danza lo scorso 11 settembre.

I due progetti che verranno selezionati nella rosa delle 361 candidature dal direttore artistico Wayne McGregor, vinceranno un premio di produzione e vedranno il loro debutto all'interno del 19/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea in programma dal 17 luglio al 2 agosto 2025 a Venezia.

Sono 89 i progetti per una coreografia inedita e originale giunti per il bando nazionale; 272 i progetti che rispondono al bando internazionale provenienti da artisti di 62 paesi. Nel corso delle prossime settimane, Wayne McGregor valuterà e selezionerà due progetti, che saranno sostenuti dalla Biennale di Venezia con un premio di produzione fino a un massimo di 30.000 euro, che potrà autonomamente o insieme ad altri partner produttori concorrere alla realizzazione della nuova coreografia.

Oltre al premio di produzione la Biennale di Venezia coprirà le spese di allestimento necessarie per il debutto a Venezia, dai cachet artistici a viaggio e alloggio e alla scheda tecnica.





