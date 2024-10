Un Venezia con tante novità contro l' Udinese

Di Francesco prima di Monza ha detto che ci sarà bisogno di tutti nel ciclo di 4 match in 14 giorni. Per questo nella sfida interna con l'Udinese potrebbero esserci delle rotazioni. In infermeria ci sono soltanto Bjarkason e Sverko circostanza che amplia le scelte del tecnico: con i friulani potrebbero tornare dal primo minuto Candela e Nicolussi Caviglia, ma ci sono chance anche per rivedere Altare, Sagrado, Doumbia e perfino Gytkjaer, visto che capitan Pohjanpalo in questo momento è un bomber dalle polveri bagnate.

L'imperativo è vincere per riportarsi in quota salvezza e la cornice dovrebbe essere d'eccezione: tra il sold out della curva ospite e la gratuità per gli under 14 accompagnati da un adulto, al Penzo dovrebbero restare liberi ben pochi posti, nonostante la gara si disputi di mercoledì sera.



