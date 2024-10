Materasso-salvadanaio finisce nella spazzatura con 50mila euro

Un'anziana aveva nascosto tra i 40 e i 50mila euro in un materasso ma la badante lo ha buttato. Una disavventura con lieto fine, a Montebelluna (Treviso), dove tutto è stato recuperato e restituito alla proprietaria grazie all'intervento dei Carabinieri.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, 25 ottobre. La donna aveva nascosto tutti i suoi averi, in un vecchio materasso che la badante, viste le condizioni, aveva pensato bene di gettare all'ecocentro, ignara di quanto contenesse. Così l'insolito "salvadanaio" è finito in discarica con l'anziana che se ne accorge sono nel tardo pomeriggio.

Allertati dalla figlia, i Carabinieri di Montebelluna hanno fatto riaprire l'ecocentro e con l'aiuto del personale dell'ufficio Ecologia del Comune e dei volontari della Protezione civile sono riusciti a recuperare il prezioso materasso ed a restituire, nella tarda serata, tutto il denaro ed i preziosi alla proprietaria.



