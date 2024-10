Giuseppe Battiston, Stucky anti-social e parla poco come me

Odia la vista dei cadaveri, non ha il telefono, "non ama tanto perdersi in chiacchiere inutili e odia i social come me", dice Giuseppe Battiston che gli presta il volto, annota tutto su dei foglietti volanti che riordina mentre è all'osteria del suo amico Secondo (Diego Ribon). Un nuovo ispettore di polizia sbarca in tv: è Giuseppe Stucky, in forza alla questura di Treviso, di origine persiana, empatico, solitario e pieno di manie, protagonista della nuova serie, liberamente ispirata ai romanzi di Fulvia Ervas - in onda su Rai2 da mercoledì 30 ottobre per un totale di sei prime serate (in anteprima su Raiplay il primo episodio il 28).

Al fianco di Stucky, troviamo Marina, medico legale e amica di lunga data interpretata da Barbara Bobulova. Battiston dice: "Stucky non è un uomo d'azione, non ha il porto d'armi. È una figura abbastanza solitaria, ma non è solo. Adora passeggiare per le strade deserte di Treviso la notte. È moderno, decisamente calato nella sua realtà, così tanto che a volta si fa un bicchiere e fuma un sigaro, adora mangiare in trattoria con la sua amica Marina. Non è però calato nella digitalizzazione: non ha uno smartphone, non ha un computer, neanche la patente. Ma ha una curiosità innata e fortissima verso le persone, dei cui caratteri si nutre, di conseguenza un grande intuito, ore de appunti sempre su tutto ma in osteria".

Bobulova: "Tra Marina e Stucky c'è una grande intesa, lavorano bene e parlano anche dei fatti privati, lei lo stuzzica. Si conoscono da tanti anni, come io e Beppe, questo ha aiutato molto".

La serie è prodotta da Rai Fiction, Rosamont e Rai Com e vede nel cast Barbora Bobulova, Diego Ribon, Alessio Praticò e Laura Craveda. La regia è di Valerio Attanasio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA