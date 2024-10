Con 12 bus pubblici elettrici Mestre diventa green

Presentati a Mestre, nel deposito Actv di via Martiri della Libertà, gli e-bus Man che entreranno a breve in servizio sulla rete urbana.

"Sono i primi quattordici autobus 12 metri 100% elettrici acquistati da Avm con fondi del Comune di Venezia - spiega il sindaco Luigi Brugnaro - segno tangibile della svolta green della nuova flotta Avm/Actv, impegnata nell'ambito urbano e suburbano di terraferma, unitamente ai mezzi a idrogeno e alla rete tranviaria. Questi nuovi bus garantiscono un maggior comfort per i viaggiatori e più sicurezza per gli autisti".

Entro dicembre ne arriveranno altri trenta, per una flotta complessiva di quarantaquattro e-bus full electric, che segnano la prima tranche da 22,8 milioni di euro di investimenti, a cui si aggiungono 6,8 milioni di euro per le infrastrutture di ricarica. Questi autobus 100% elettrici, prodotti da Man, coniugano sicurezza e confort, con allestimenti moderni e tecnologie avanzate. Illuminazione esterna e interna totalmente a led (compresi gli indicatori di percorso a terra), sedili passeggeri in materiale plastico e alluminio senza rivestimento, prese Usb sotto ogni seduta e nei punti adibiti a trasporto carrozzine, sistema info-utenza audio/video, posto attrezzato disabili con rampa manuale, connettività Wi-Fi, sistema conta-passeggeri, parete austista con vetro integrale a tutta altezza per garantirgli una maggiore protezione, impianto spegnimento automatico principi di incendio nel vano motore, impianto di videosorveglianza 6 telecamere, pedale di "allarme" autista e impianto per la visione delle porte e della retromarcia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA