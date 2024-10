Chiusa l'A4 a Cessalto per incendio camion che trasporta legno

L'autostrada A4 è chiusa nel tratto tra San Stino di Livenza e San Doná, in direzione Venezia, per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato da un autoarticolato.

L'episodio è avvenuto al chilometro 429+500 in territorio di Cessalto. Poco dopo le 15.30, un mezzo pesante - per cause in corso di accertamento - ha preso fuoco.

Il conducente è riuscito a dirigersi nella corsia di emergenza e a staccare la motrice dal semiarticolato che conteneva pannelli di legno. Sul posto sono giunte alcune squadre dei vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico che stanno provvedendo alla bonifica della sede stradale.

Le operazioni hanno richiesto la chiusura del tratto autostradale con uscita obbligatoria a San Stino di Livenza, la chiusura in ingresso (direzione Venezia) dei caselli di San Stino e Cessalto, e reindirizzamento tramite pannelli a messaggio variabile sulla A28 (Portogruaro - Conegliano) per chi proviene da Trieste e rientro sulla A4 attraverso la A27.





