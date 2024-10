Venezia: Di Francesco, a Monza per fare risultato

"Quella con il Monza è una partita come tante altre. Dobbiamo però insistere sull'aspetto della concretezza, cui siamo stati meno attenti e portare a casa il risultato". Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, presentando la trasferta di domani in Brianza contro la formazione con cui, fino a lunedì sera, condivideva l'ultimo posto in classifica.

"Abbiamo 4 partite in 14 giorni e il ragionamento è ampio, visto lo sforzo che ci attende - ha aggiunto -: cerco sempre di fare scelte precise, però in questo momento devo pensare di mettere la squadra migliore per battere il Monza. Siamo reduci da allenamenti intensi, non solo nella parte fisica, ma anche negli atteggiamenti". "Loro sono una squadra costruita per non stare lì sotto, hanno giocatori importanti con esperienza in Serie A - ha precisato il mister -. Con Nesta ho anche giocato in Nazionale: ha sempre avuto un carattere stupendo".

Il problema principale da risolvere per il Venezia è trovare la via della rete e come sostenere Pohjanpalo. "Si possono anche mettere cinque attaccanti - ha osservato l'allenatore -, ma l'Inter per esempio ne schiera solo due. Non pensiamo all'individuo, ma alla squadra, Joel ha avuto opportunità, sta anche a lui ed alla squadra metterlo nelle condizioni migliori.

Ci saranno comunque novità domani".

Tra gli indisponibili ci sono solo Bjarkason e Sverko, mentre Stankovic resta favorito su Joronen in porta: "Altare sarà convocato - ha concluso il tecnico dei lagunari - e confido nell'apporto di tutti, ci sono ballottaggi per tanti ruoli. Noi siamo una squadra costruita per giocare in un certo modo e per adesso continuiamo con la difesa a 3".



