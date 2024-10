Sicurezza: 800 persone controllate dai Carabinieri a Mestre

Sono oltre 800 nelle ultime due settimane le persone, di cui n. 430 straniere, controllate nell'ambito delle attività straordinarie a Mestre, svolte dai Carabinieri avvalendosi dei rinforzi giunti sul territorio per potenziare la vigilanza in quelle aree urbane ritenute a maggior rischio di criminalità. Sono state arrestate tre persone: un 27enne nigeriano per spaccio di sostanze stupefacenti, un 47enne albanese, in esecuzione di una ordinanza di espiazione di pena detentiva residua di 8 mesi e 20 giorni e una cittadina italiana, per evasione dagli arresti domiciliari.

Sono stati anche denunciati tre cittadini stranieri ed un italiano per spaccio di sostanze stupefacenti, nonché due stranieri per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.





