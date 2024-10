Radiologia Ulss 9, 160mila esami diagnostici

L'Azienda Ulss 9 Scaligera ha investito nell'ammodernamento del parco tecnologico, grazie anche ai fondi del Pnrr, con l'acquisto di 13 nuovi attrezzature diagnostiche di radiologia: due Tac, due Risonanze Magnetiche e nove radiografi installati negli ospedali di San Bonifacio, Legnago, Villafranca, Bovolone e Malcesine.

Complessivamente il valore dei macchinari diagnostici acquisiti per il Dipartimento di Diagnostica per Immagini è di quasi 4 milioni e mezzo di euro, sui circa 82 milioni di investimenti aziendali con fondi Pnrr. Le nuove attrezzature, di ultima generazione e ad altissima precisione, in dotazione ai Pronto Soccorso e alle Radiologie hanno permesso di erogare fino ad oggi nelle diverse sedi circa 15.000 esami Tac, circa 27.500 esami con Risonanza magnetica e circa 120.000 esami radiologici.





