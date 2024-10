Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Elena Cecchettin, non sarò in aula, da 11 mesi ho incubi - Notizie - Ansa.it

"Oggi e lunedì 28 ottobre non sarò presente in aula. Non per disinteresse, ma per prendermi cura di me stessa. Sono più di 11 mesi che continuo ad avere incubi, 11 mesi che il mio sonno è inesistente o irrequieto. (ANSA)