Buoni spesa e lotteria per chi smette la cannabis

Buoni spesa fino a 250 euro e una "lotteria" a premi per i giovani con dipendenza che smettono con la marijuana. Il progetto sperimentale è stato sviluppato dal Dipartimento per le dipendenze dell'Ulss 2 della Marca Trevigiana, per giovani tra 18 e 25 anni con diagnosi di disturbo da uso di cannabis. Lo riferisce oggi Il Gazzettino.

Eva D'Incecco e Carlo Cenedese, rispettivamente direttrice del dipartimento per le dipendenze e psicologo a Conegliano (Treviso), hanno spiegato che tra i giovani che accedono al servizio vi sarà un impegno a sottoporsi ai controlli delle urine una volta a settimana, per tre mesi; se i risultati saranno negativi riceveranno dei buoni, da spendere con la mediazione degli operatori dell'associazione "Comunità giovanile".

Un altro, di controllo, non prevede la distribuzione di buoni ma di biglietti della lotteria. Fino ad ora sono stati reclutati 40 giovani, l'obiettivo è arrivare a 60. La sperimentazione sarà poi oggetto di una valutazione dell'efficacia, e i risultati saranno pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali.



