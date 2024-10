Pd Veneto, 5 proposte per 'curare' il territorio

Stop al consumo di suolo, rinaturalizzazione delle cinture urbane, rigenerazione urbana, un piano per l'acqua, tutela dei fiumi e nuovi bacini di laminazione. Sono le cinque proposte che il Partito democratico ha presentato oggi a Padova, avviando la campagna "Curiamo il Veneto".

A fronte dei cambiamenti climatici che hanno fatto registrare in Veneto oltre 100 eventi meteorologici dal 2010 al 2023, 85 dei quali negli ultimi sei anni, il segretario regionale Andrea Martella ha sollecitato "l'urgenza assoluta di agire, prendendo piena coscienza di come quelle ecologiche non siano questioni a sé stanti, e di come non esistano due piani separati, uno ambientale e uno economico-sociale. In quest'ottica come Pd Veneto abbiamo elaborato una serie di proposte concrete per affrontare i cambiamenti climatici e adattare di conseguenza le nostre città e i nostri territori. L'auspicio è che diventino patrimonio comune, oggetto di dibattito pubblico e di confronto istituzionale".

"È tempo di capire - ha quindi sottolineato Martella - che la crescita dei prossimi anni o sarà sostenibile o non sarà. È la sfida alla quale è chiamata la politica, sia sul piano nazionale, sia a livello europeo e globale. La tutela del territorio, la difesa del suolo e la sicurezza idrogeologica devono diventare una vera e propria priorità per la nostra regione".



