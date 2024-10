Hortus Redemptoris Chiesa del Redentore Venezia apre al pubblico

Un muro che si abbatte, una porta che si apre: l'Hortus Redemptoris della Chiesa del Redentore di Venezia per la prima volta fa entrare i veneziani e i turisti.

Diventa un altro giardino della Laguna, da visitare e da ammirare, che si estende per circa un ettaro dalla Giudecca sino alla laguna.

A un anno dall'inizio del suo restauro il 25 ottobre c'è stata la presentazione dell'Hortus alla stampa, il 26 pomeriggio l'apertura al pubblico. Il Giardino francescano ha subito un intervento "conservativo", un lavoro "in sottrazione", che ha utilizzato tutto materiale di recupero, dalla pietra d'Istria, alle travi in legno, fermandone il degrado e rivelando la sua grande bellezza, tra farfalle, api, piante e alberi da frutto.

"Non è solo un giardino, né soltanto un orto: è un giardino vivente che la Chiesa del Redentore offre alla cittadinanza - ha spiegato il ministro provinciale dei Frati minori dei Cappuccini Alessandro Carollo -. Da oggi questo luogo diventa accessibile a tutti perchè c'è un bisogno sempre più grande di comunità, socialità, di dialogo".

Il restauro è stato opera della Venice Gardens Foundation, la medesima che ha realizzato quello dei Giardini Reali di Piazza San Marco. Il lavoro conservativo è costato circa 5 milioni 800mila euro: 2 i milioni dal Pnrr, il resto da mecenati illuminati. Il Giardino della Chiesa del Redentore sarà aperto al pubblico il giovedì, venerdì e sabato, in orario che seguirà le stagioni. Dal 31 ottobre 2024 al 31 marzo 2025 dalle ore 10 alle ore 16:30.



