Mostra documenti falsi per imbarcarsi, arrestata straniera

La Polizia di Venezia ha arrestato, in flagranza di reato, all'aeroporto Marco Polo, una cittadina straniera per il reato di possesso di documenti di identità falsi. Insospettiti dall'atteggiamento e dalle risposte evasive della donna che si stava imbarcando su un volo diretto a Dublino, gli agenti hanno deciso di svolgere ulteriori accertamenti sull'identità della passeggera e sui suoi documenti.

Sebbene apparentemente rispondente ai requisiti previsti, il documento mostrato ha ulteriormente insospettito gli operatori della Polizia di Frontiera. E' emerso come il passaporto era intestato ad altra persona e presentava un timbro contraffatto.

La donna è stata tratta in arresto per possesso di documenti falsi validi per l'espatrio e per contraffazione dell'impronta di timbro di ingresso in area Schengen.



